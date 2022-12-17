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Украинские десантники уничтожили позицию россиян вместе с БК на Луганском направлении (видео)

Фото: ВСУ уничтожили позицию россиян вместе с БК под Луганском (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские десантники эффективно уничтожили позицию российских оккупантов вместе с боекомплектом. Тот о своей утилизации "сообщил" громкой детонацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.

"На видео зафиксирована боевая работа воинов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины в одном из районов Луганской области", - говорится в сообщении.

Как добавили военные, с помощью ударного дрона, было нанесено поражение по живой силе противника.

"А впоследствии артиллеристы-десантники окончательно уничтожили позицию российских оккупантов и боекомплект", - добавляют десантники.

Как сообщалось, во вторник, 14 декабря, украинским военным удалось оттеснить российскую армию из двух кварталов Бахмута.

Ранее десантники разбили ДРГ российских оккупантов в районе Бахмута Донецкой области и уничтожили целое подразделение врага.

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Луганск