Украинские десантники уничтожили позицию россиян вместе с БК на Луганском направлении (видео)

Фото: ВСУ уничтожили позицию россиян вместе с БК под Луганском (иллюстрация/GettyImages)

Украинские десантники эффективно уничтожили позицию российских оккупантов вместе с боекомплектом. Тот о своей утилизации "сообщил" громкой детонацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.