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Українські десантники знищили низку ворожої бронетехніки поблизу Мар'їнки (відео)

Україна, Вівторок 13 серпня 2024 10:50
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Українські десантники знищили низку ворожої бронетехніки поблизу Мар'їнки (відео) Фото: ДШВ ЗСУ знищили техніку РФ поблизу Мар'їнки (ілюстративне фото facebook.com/kbluchua)
Автор: Ярослава Борзова

Українські десантники провели серію успішних ударів дронами по ворожій техніці окупантів поблизу Мар'їнки. Результатами роботи вони поділились в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ.

Відомо, що на відео показана робота десантників 46 окремої аеромобільної бригади, які за день знищили 5 і пошкодили 2 одиниці ворожої броньованої техніки.

Як зазначається, противник пересувався двома колонами, одна з яких складалася з п’яти одиниць техніки й намагалася пройти поблизу Мар’їнки.

"До позицій нашого 2 батальйону доїхало тільки дві. Три штуки красиво палали й диміли після "зустрічі" з цілим комплексом засобів ураження. Друга колона з трьох одиниць перла через позиції 3 батальйону", - йдеться в повідомленні

Десантники додали, що після завдання вогневого ураження по другій колоні силами підрозділів ПТРК і FPV-дронів, дві одиниці техніки окупантів відступили, а ще одна була знищена.

"Загалом, за підсумками лише одного дня десантники 46 окремої аеромобільної бригади знищили дві одиниці ББМ, дві МТЛБ і один БТР. Також було пошкоджено один танк і одну МТЛБ російських окупантів", - зазначили у повідомленні.

Українські захисники нищать ЗС РФ

Нагадаємо, сьогодні повідомлялось, як українські прикордонники завдали важких ударів по укриттях окупантів у Серебрянському лісі Луганської області.

Нещодавно українські прикордонники завдали низку успішних ударів по техніці та живій силі окупантів на Бахмутському напрямку.

Також ми розповідали, як воїни Сухопутних військ нанесли серію успішних ударів по техніці та живій силі противника на Сході.

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Мар'їнка Війна Росії проти України
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