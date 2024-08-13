Українські десантники знищили низку ворожої бронетехніки поблизу Мар'їнки (відео)

Українські десантники провели серію успішних ударів дронами по ворожій техніці окупантів поблизу Мар'їнки. Результатами роботи вони поділились в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ .

Відомо, що на відео показана робота десантників 46 окремої аеромобільної бригади, які за день знищили 5 і пошкодили 2 одиниці ворожої броньованої техніки.

Як зазначається, противник пересувався двома колонами, одна з яких складалася з п’яти одиниць техніки й намагалася пройти поблизу Мар’їнки.

"До позицій нашого 2 батальйону доїхало тільки дві. Три штуки красиво палали й диміли після "зустрічі" з цілим комплексом засобів ураження. Друга колона з трьох одиниць перла через позиції 3 батальйону", - йдеться в повідомленні

Десантники додали, що після завдання вогневого ураження по другій колоні силами підрозділів ПТРК і FPV-дронів, дві одиниці техніки окупантів відступили, а ще одна була знищена.

"Загалом, за підсумками лише одного дня десантники 46 окремої аеромобільної бригади знищили дві одиниці ББМ, дві МТЛБ і один БТР. Також було пошкоджено один танк і одну МТЛБ російських окупантів", - зазначили у повідомленні.