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Украинские десантники уничтожили ряд вражеской бронетехники вблизи Марьинки (видео)

Украина, Вторник 13 августа 2024 10:50
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Украинские десантники уничтожили ряд вражеской бронетехники вблизи Марьинки (видео) Фото: ДШУ ВСУ уничтожили технику РФ у Марьинки (иллюстративное фото facebook.com/kbluchua)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские десантники провели серию успешных ударов дронами по вражеской технике кафиров вблизи Марьинки. Результатами работы они поделились в сети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.

Известно, что на видео показана работа десантников 46-й отдельной аэромобильной бригады, которые за день уничтожили 5 и повредили 2 единицы вражеской бронированной техники.

Как отмечается, противник передвигался двумя колоннами, одна из которых состояла из пяти единиц техники и пыталась пройти вблизи Марьинки.

"До позиций нашего 2 батальона доехало только две. Три штуки красиво пылали и дымились после "встречи" с целым комплексом средств поражения. Вторая колонна из трех единиц перла из-за позиции 3 батальона", - говорится в сообщении

Десантники добавили, что после нанесения огневого поражения по второй колонне силами подразделений ПТРК и FPV-дронов две единицы техники оккупантов отступили, а еще одна была уничтожена.

"В целом, по итогам всего одного дня десантники 46 отдельной аэромобильной бригады уничтожили две единицы ББМ, две МТЛБ и один БТР. Также был поврежден один танк и один МТЛБ российских оккупантов", - отметили в сообщении.

Украинские защитники уничтожают ВС РФ

Напомним, сегодня сообщалось, как украинские пограничники нанесли тяжелые удары по укрытиям оккупантов в Серебрянском лесу Луганской области.

Недавно украинские пограничники нанесли ряд успешных ударов по технике и живой силе оккупантов на Бахмутском направлении.

Также мы рассказывали, как воины Сухопутных войск нанесли серию успешных ударов по технике и живой силе противника на Востоке.

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