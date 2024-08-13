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Прикордонники розбомбили укриття окупантів у Серебрянському лісі та показали ефектне відео

Україна, Вівторок 13 серпня 2024 08:56
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Прикордонники розбомбили укриття окупантів у Серебрянському лісі та показали ефектне відео Фото: знищення ворога в Серебрянському лісі (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Українські прикордонники завдали важких ударів по укриттях окупантів у Серебрянському лісі Луганської області. Результати своєї роботи вони оприлюднили в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДПСУ в Telegram.

"Оператори ударних дронів прикордонної бригади "Помста" зігрівають окупантів скидами з важкого бомбера "Vampire" та палять їхні укриття у Серебрянському лісі", - йдеться в повідомленні.

Згідно із відео, українські захисники завдають низку ударів по укриттях окупантів, які ті облаштували посеред лісу.

Що відомо про Vampire

Vampire - це дрони-гексакоптери здатні піднімати корисне навантаження вагою до 15 кілограмів на висоту до 400 метрів. Частина їх деталей виконана на 3D принтері, що робить вартість їх виробництва дешевшою в ціні.

Безпілотник може скидати термобаричні, кумулятивні та осколково-фугасні боєприпаси.

Характеристики:

  • дальність польоту - 10 км;
  • дальність зв'язку - 6 км;
  • висота польоту - 400 м;
  • швидкість - до 40 км/год із повним навантаженням, 80 км/год без навантаження;
  • час польоту - 37 хв без навантаження та 23 хвилини з 10 кг ваги.

Українські захисники нищать ЗС РФ

Нагадаємо, напередодні українські прикордонники завдали низку успішних ударів по техніці та живій силі окупантів на Бахмутському напрямку.

Також ми розповідали, як воїни Сухопутних військ нанесли серію успішних ударів по техніці та живій силі противника на Сході.

Нещодавно стало відомо знищення українськими прикордонниками з повітря ворожого дрону на Бахмутському напрямку.

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