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Українські десантники влаштували засідку та знищили ворожий танк (відео)

Фото: Українські десантники влаштували засідку та знищили ворожий танк (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові влаштувавши засідку біля підбитого ними раніше танку противника та знищили іншу ворожу бойову машину окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"Десантники з протитанкового підрозділу 79 окрема десантно-штурмова бригада Миколаїв ДШВ ЗС України продовжують успішно полювати на Донбасі за ворожою технікою", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що днями вони серйозно пошкодили танк противника, через що ворожий екіпаж змушений був покинути бойову машину і тікати від ЗСУ. Розуміючи, що окупанти захочуть евакуювати підбиту, але не знищену техніку, аби поставити її у стрій, десантники 79-ки влаштували поблизу неї засідку.

"Кмітливість десантників було винагороджено: невдовзі на місце події, для проведення евакуації, приїхав ще один танк", - повідомляють у командуванні.

Протитанкову керовану ракету навели на ворожу бойову машину ворога та знищили її.

Нагадаємо, що українські військові накрили артилерійським вогнем позиції окупантів під Бахмутом (Донецька область) та ліквідували частину з них.

Раніше повідомлялось, що українські прикордонники знищили самохідний протитанковий комплекс російських окупантів. Ціль, що було знищено на півдні, вразили з безпілотника, вибухівка потрапила в люк ПТРК.

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