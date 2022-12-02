RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские десантники устроили засаду и уничтожили вражеский танк (видео)

Фото: Украинские десантники устроили засаду и уничтожили вражеский танк (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные устроили засаду у подбитого ими ранее танка противника и уничтожили другую вражескую боевую машину оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Десантники из противотанкового подразделения 79 отдельная десантно-штурмовая бригада Николаев ДШИ ВС Украины продолжают успешно охотиться на Донбассе за вражеской техникой", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на днях они серьезно повредили танк противника, из-за чего вражеский экипаж вынужден был покинуть боевую машину и убегать от ВСУ. Понимая, что оккупанты захотят эвакуировать подбитую, но не уничтоженную технику, чтобы поставить ее в строй, десантники 79 устроили возле нее засаду.

"Сообразительность десантников была вознаграждена: вскоре на место происшествия для проведения эвакуации приехал еще один танк", - сообщают в командовании.

Противотанковую управляемую ракету навели на вражескую боевую машину врага и уничтожили ее.

Напомним, что украинские военные накрыли артиллерийским огнем позиции оккупантов под Бахмутом (Донецкая область) и ликвидировали часть из них.

Ранее сообщалось, что украинские пограничники уничтожили самоходный противотанковый комплекс российских оккупантов. Цель, которая была уничтожена на юге, поразили беспилотника, взрывчатка попала в люк ПТРК.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине