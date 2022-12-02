Украинские десантники устроили засаду и уничтожили вражеский танк (видео)

"Десантники из противотанкового подразделения 79 отдельная десантно-штурмовая бригада Николаев ДШИ ВС Украины продолжают успешно охотиться на Донбассе за вражеской техникой", - говорится в сообщении.

Сообщается, что на днях они серьезно повредили танк противника, из-за чего вражеский экипаж вынужден был покинуть боевую машину и убегать от ВСУ. Понимая, что оккупанты захотят эвакуировать подбитую, но не уничтоженную технику, чтобы поставить ее в строй, десантники 79 устроили возле нее засаду.

"Сообразительность десантников была вознаграждена: вскоре на место происшествия для проведения эвакуации приехал еще один танк", - сообщают в командовании.

Противотанковую управляемую ракету навели на вражескую боевую машину врага и уничтожили ее.