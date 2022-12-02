Украинские десантники устроили засаду и уничтожили вражеский танк (видео)

Украинские военные устроили засаду у подбитого ими ранее танка противника и уничтожили другую вражескую боевую машину оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
"Десантники из противотанкового подразделения 79 отдельная десантно-штурмовая бригада Николаев ДШИ ВС Украины продолжают успешно охотиться на Донбассе за вражеской техникой", - говорится в сообщении.
Сообщается, что на днях они серьезно повредили танк противника, из-за чего вражеский экипаж вынужден был покинуть боевую машину и убегать от ВСУ. Понимая, что оккупанты захотят эвакуировать подбитую, но не уничтоженную технику, чтобы поставить ее в строй, десантники 79 устроили возле нее засаду.
"Сообразительность десантников была вознаграждена: вскоре на место происшествия для проведения эвакуации приехал еще один танк", - сообщают в командовании.
Противотанковую управляемую ракету навели на вражескую боевую машину врага и уничтожили ее.
Напомним, что украинские военные накрыли артиллерийским огнем позиции оккупантов под Бахмутом (Донецкая область) и ликвидировали часть из них.
Ранее сообщалось, что украинские пограничники уничтожили самоходный противотанковый комплекс российских оккупантов. Цель, которая была уничтожена на юге, поразили беспилотника, взрывчатка попала в люк ПТРК.
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