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Українські десантники розбили замасковану техніку окупантів: відео

Фото: українські десантники знищили техніку росіян (Міністерство оборони України)
Автор: Антон Малиновський

На південній ділянці фронту українські десантники філігранно знищили замасковану техніку росіян разом з екіпажем.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram Десантно-штурмових військ.

В публікації йдеться про те, що українські десантники "влаштували полювання" на бронетехніку російських окупантів. На відео з безпілотника зафіксована злагоджена робота аеророзвідки та артилерійського підрозділу - вони знаходять замасковану техніку ворога та знищують її.

Нагадаємо, що 26 жовтня нацгвардійці вдарили по позиціям росіян на сході, внаслідок чого знищили склад боєприпасів та чимало техніки. Того ж дня на Донецькому напрямку українські захисники знищили ворожий бронетранспортер за допомогою артилерії та безпілотника у Донецькій області.

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Десантно-штурмові військаВійна Росії проти України