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Украинские десантники разбили замаскированную технику оккупантов: видео

Фото: украинские десантники уничтожили технику россиян (Министерство обороны Украины)
Автор: Антон Малиновский

На южном участке фронта украинские десантники филигранно уничтожили замаскированную технику россиян вместе с экипажем.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram Десантно-штурмовых войск.

В публикации говорится, что украинские десантники "устроили охоту" на бронетехнику российских оккупантов. На видео из беспилотника зафиксирована слаженная работа аэроразведки и артиллерийского подразделения - они находят замаскированную технику врага и уничтожают ее.

Напомним, что 26 октября нацгвардейцы ударили по позициям россиян на востоке, в результате чего уничтожили склад боеприпасов и немало техники. В тот же день в Донецком направлении украинские защитники уничтожили вражеский бронетранспортер с помощью артиллерии и беспилотника в Донецкой области.

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Десантно-штурмовые войскаВойна России против Украины