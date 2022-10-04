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Украинские десантники показали видео из освобожденной деревни в Херсонской области

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Малая Александровка, Вторник 04 октября 2022 21:44
Украинские десантники показали видео из освобожденной деревни в Херсонской области Фото: Украинские десантники показали видео из освобожденной деревни в Херсонской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные продолжают успешное контрнаступление в Херсонской области. Сегодня военные опубликовали видео из освобожденной Малой Александровки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Государственный флаг Украины продолжает победное шествие по югу нашей страны", - говорится в заявлении.

Во вторник, 04 октября, подразделения одной из бригад десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины освободили от российских оккупантов населенный пункт Малая Александровка Херсонской области.

Украинские десантники показали видео из освобожденной деревни в Херсонской области

Предварительно, до ближайших позиций оккупантов почти 12 километров.

Напомним, что сегодня военные подтвердили освобождение трех поселков в Херсонской области.

Также стало известно, что украинские военные подняли флаг Украины над селами Давыдов Брод и Староселье Херсонской области.

Вчера, 3 октября, наши воины вошли в село Шевченко Херсонской области. Также ВСУ вчера заняли Борову в Харьковской области.

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