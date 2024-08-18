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Українські десантники показали відео засідок для противника у Курській області

Неділя 18 серпня 2024 08:55
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Українські десантники показали відео засідок для противника у Курській області Ілюстративне фото: десантники показали відео засідок для противника у Курській області (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Чернівецькі десантники під час операції ЗСУ у Курській області влаштовували смертельні засідки для російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

Десантники показали деталі своєї роботи у Курській області, які були зняті воїном-десантником 82 бригади ДШВ ЗС України.

На кадрах видно, як українські бійці підбили спочатку одне авто з російськими військовими та допитують одного з них. Потім показана ліквідація ще однієї машини з солдатами РФ.

Ситуація в Курській області

Нагадаємо, що з 6 серпня російські окупанти почали скаржитися на бої в Курській області. Спочатку Україна не визнавала участь у цих подіях, проте згодом президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація перебуває під контролем українських військових.

Станом на 15 серпня було відомо, що Україна взяла під свій контроль 82 населених пункти РФ.

Також під час боїв у Курській області бійці СБУ у Курській області взяли у полон відразу 102 російських військовослужбовців. За даними джерел РБК-Україна, серед полонених також вояки кадирівського підрозділу "Ахмат".

Вчора Зеленський повідомив, що операція в Курській області ще триває, а Україна тим часом вдало поповнює обмінний фонд.

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