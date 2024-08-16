Українські десантники показали кадри перших годин початку Курської операції

Українські десантники показали кадри перших годин після початку наступальної операції у Курській області РФ. Операція розпочалася 6 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України у Facebook.
"Перші години наступальної операції Сил оборони в Курській області РФ 6 серпня 2024 року. День, який увійде в історію російсько-української війни. Ретельна підготовка, планування, раптовість, бойовий дух та інформаційна тиша стали визначальними на початковому етапі операції", - зазначили десантники.
Командування ДШВ повідомляє, що у перші години операції українські військові здійснили розмінування, прорив кордону, знищення оборонних рубежів противника. Також працювала авіація та артилерія. Крім того, у перші години вже були перші полонені російські солдати.
"Тепер усе залежить від стійкості українського солдата усіх родів військ, задіяних в операції", - додали в ДШВ.
Зазначимо, 6 серпня росіяни заявили про прорив кордону у Курській області. Міноборони РФ спочатку намагалося зменшити масштаб бойових дій на прикордонних територіях, проте так звані російські "воєнкори" скаржилися на просування українських сил.
Україна майже протягом тижня зберігала інформаційну тишу. Головком ЗСУ Олександр Сирський підтвердив операцію Сил оборони у Курській області. За останніми даними, Україна контролює 82 населені пункти у Курській області.
Також у Курській області створили першу військову комендатуру. Її очолив генерал-майор Едуард Москальов.
Вчора джерела РБК-Україна повідомили, що бійці СБУ у Курській області взяли у полон відразу 102 російських військовослужбовців. Це наймасовіше взяття ворога в полон, яке вдалося провести за один раз.
Як зазначають джерела, серед полонених також вояки кадирівського підрозділу "Ахмат".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.