Украинские десантники "минуснули" 15 батальонов россиян с начала Курской операции
С начала операции в Курской области украинские десантники нанесли потери врагу в почти 8 тысяч солдат. Это равно 15 батальонам россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.
По данным ДШВ, санитарные и безвозвратные потери среди российских войск в Курской области составили 7980 человек. Десантники взяли в плен около 300 военнослужащих РФ, а также захватили девять танков, четыре БТР, девять пушек, шесть минометов и т.д.
Кроме того, украинские десантники уничтожили и повредили:
- 58 танков,
- 162 БМП,
- 46 БТР,
- 136 артиллерийских систем,
- две реактивные системы залпового огня,
- 592 автомобильной техники,
- 46 станций РЭС и другой специальной техники.
В воздухе были уничтожены три вертолета - два боевых Ка-52 и Ми-8, а также 111 дронов разных типов, 34 ударных беспилотника (Шахед, Ланцет) и один разведывательно-ударный БПЛА "Орион".
facebook.com/uaairborne
Курская операция
Напомним, Силы обороны Украины начали операцию в Курской области в начале августа. Защитники взяли под контроль десятки населенных пунктов. Недавно президент Владимир Зеленский сообщил о создании буферной зоны возле границы с РФ.
Российские войска пытаются вытеснить украинские силы. Для этого в Курскую область перебросили войска КНДР, но они еще не были вовлечены в бои.
По словам Зеленского, Украина могла захватить Курскую АЭС, но не захотела этого делать.
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