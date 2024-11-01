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Украинские десантники "минуснули" 15 батальонов россиян с начала Курской операции

Курская область, Пятница 01 ноября 2024 13:04
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Украинские десантники "минуснули" 15 батальонов россиян с начала Курской операции Фото: десантники "минуснули" 15 батальонов россиян в Курской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

С начала операции в Курской области украинские десантники нанесли потери врагу в почти 8 тысяч солдат. Это равно 15 батальонам россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

По данным ДШВ, санитарные и безвозвратные потери среди российских войск в Курской области составили 7980 человек. Десантники взяли в плен около 300 военнослужащих РФ, а также захватили девять танков, четыре БТР, девять пушек, шесть минометов и т.д.

Кроме того, украинские десантники уничтожили и повредили:

  • 58 танков,
  • 162 БМП,
  • 46 БТР,
  • 136 артиллерийских систем,
  • две реактивные системы залпового огня,
  • 592 автомобильной техники,
  • 46 станций РЭС и другой специальной техники.

В воздухе были уничтожены три вертолета - два боевых Ка-52 и Ми-8, а также 111 дронов разных типов, 34 ударных беспилотника (Шахед, Ланцет) и один разведывательно-ударный БПЛА "Орион".

Украинские десантники &quot;минуснули&quot; 15 батальонов россиян с начала Курской операции

facebook.com/uaairborne

Курская операция

Напомним, Силы обороны Украины начали операцию в Курской области в начале августа. Защитники взяли под контроль десятки населенных пунктов. Недавно президент Владимир Зеленский сообщил о создании буферной зоны возле границы с РФ.

Российские войска пытаются вытеснить украинские силы. Для этого в Курскую область перебросили войска КНДР, но они еще не были вовлечены в бои.

По словам Зеленского, Украина могла захватить Курскую АЭС, но не захотела этого делать.

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