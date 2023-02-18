Українські десантники з Javelin знищили російський танк "Прорив"

Українські десантники знищили російський танк Т-90 “Прорив”. Техніку знешкодили двома пострілами з Javelin.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗСУ.
Так, днями ворог атакував позиції своїм новітнім танком Т-90 "Прорив". Але передовий підрозділ був готовий до зустрічі з противником.
"Розрахунок протитанкового ракетного комплексу Javelin двома влучними пострілами знищив гордість російського машинобудування, залишивши на місці купу обпеченого металу", - йдеться в повідомленні.
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