RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские десантники из Javelin уничтожили российский танк "Прорыв"

Фото: ВСУ из Javelin уничтожили российский танк "Прорыв" (mil.in.ua/иллюстрация)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские десантники уничтожили российский танк Т-90 "Прорыв". Технику обезвредили двумя выстрелами из Javelin.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.

Так, на днях враг атаковал позиции своим новейшим танком Т-90 "Прорыв". Но передовое подразделение было готово к встрече с противником.

"Расчет противотанкового ракетного комплекса Javelin двумя точными выстрелами уничтожил гордость российского машиностроения, оставив на месте кучу обожженного металла", - говорится в сообщении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине