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Загроза атаки залишається. Сили ППО збили дві ракети "Калібр" РФ

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Україна, Субота 18 лютого 2023 10:58
Загроза атаки залишається. Сили ППО збили дві ракети "Калібр" РФ Фото: сили ППО знищили два російські Калібри 18 лютого (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У суботу, 18 лютого, російські війська випустили по Україні чотири крилаті ракети "Калібр" із акваторії Чорного моря. Дві з них вдалося збити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Дві ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.

За даними Повітряних сил, загроза ракетних атак залишається.

"Зберігаймо спокій та дотримуймось правил безпеки!" - додали в ПС ЗСУ.

Як повідомлялося, в Україні ранок суботи, 18 лютого, почався з масштабної повітряної тривоги. Її оголосили у низці областей. У зв'язку з цим у низці областей превентивно відключали електроенергію.

Нагадаємо, ЗСУ на півдні та сході знищили шість російських безпілотників, які намагалися збирати інформацію про розташування позицій ЗСУ.

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