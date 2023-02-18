Загроза атаки залишається. Сили ППО збили дві ракети "Калібр" РФ
У суботу, 18 лютого, російські війська випустили по Україні чотири крилаті ракети "Калібр" із акваторії Чорного моря. Дві з них вдалося збити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Дві ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони", - йдеться в повідомленні.
За даними Повітряних сил, загроза ракетних атак залишається.
"Зберігаймо спокій та дотримуймось правил безпеки!" - додали в ПС ЗСУ.
Як повідомлялося, в Україні ранок суботи, 18 лютого, почався з масштабної повітряної тривоги. Її оголосили у низці областей. У зв'язку з цим у низці областей превентивно відключали електроенергію.
Нагадаємо, ЗСУ на півдні та сході знищили шість російських безпілотників, які намагалися збирати інформацію про розташування позицій ЗСУ.
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