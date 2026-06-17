Українські далекобійні удари заганяють ППО Росії у глухий кут, - CBS News

Армія РФ стикається з гострим дефіцитом ракет-перехоплювачів для зенітно-ракетних комплексів С-300. Це суттєво послаблює протиповітряну оборону ворога та дозволяє ЗСУ ефективніше нищити військові об'єкти у глибокому тилу РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
Як повідомило видання, за інформацією українських посадовців, знайомих з оцінками розвідки, Москва вичерпує запаси систем С-300 "нестійкими темпами".
Однією з головних причин стало те, що окупанти перепрофілювали ці зенітні ракети для ударів по наземних цілях в Україні як ракети класу "земля-земля".
Крім того, арсенали ворога виснажують регулярні нальоти нових українських безпілотників глибокого ураження, зокрема реактивних моделей. Росія змушена витрачати дорогі перехоплювачі на відбиття цих атак замість захисту від ракетних ударів.
Ситуацію для Кремля ускладнює й те, що Україна веде цілеспрямоване полювання на російські засоби ППО.
"За останні кілька місяців Україна знищила або вразила велику кількість систем протиповітряної оборони на окупованих територіях - у Криму, Луганську та інших місцях", - пояснив російський військовий експерт Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі.
Поповнити дефіцит радянських С-300 Росії вкрай важко. Через жорсткі західні санкції Москва відчуває нестачу ключових імпортних компонентів, зокрема головок самонаведення та модулів керування, які раніше постачалися від західних та китайських виробників.
Водночас у ГУР МО попереджають, що ворог усе ще має значні оборонні потужності.
За словами виконувача обов'язків голови розвідки Олега Чорного, зараз Москва фокусується на "виробництві ракет для сучасніших" комплексів ППО, таких як С-350, С-400 та "Панцир-С1".
Нагадаємо, у ніч на 14 червня Сили оборони України здійснили масовану атаку дронами на військові та стратегічні об'єкти на території Росії. Зокрема, підрозділи ЗСУ уразили командно-спостережний пункт ворога в районі Нєкіслиці Брянської області, а також ліквідували скупчення особового складу окупантів біля населеного пункту Троєбортне.
Крім того, Служба безпеки України на відстані понад 700 кілометрів від кордону пошкодила важливий нафтовий об'єкт державного резерву РФ у Ярославській області.
У цьому ж регіоні безпілотники атакували нафтобазу "Спецторг Плюс" у Рибінську, через що місцева влада була змушена перекрити трасу в бік Москви. Паралельно під удар потрапило хімічне підприємство "Азот" у Тульській області, яке виробляє вибухові речовини для російської армії