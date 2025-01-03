Українські чоловіки почали отримувати у Польщі фальшиві повістки з погрозами
Українські чоловіки у Польщі почали отримувати фальшиві листи з призовом на військову службу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське Управління у справах іноземців.
"У зв'язку з отриманими сигналами про фальшиві листи, надіслані громадянам України, Управління у справах іноземців роз'яснює, що воно не є автором закликів до військової служби", - пише орган.
В повістках, які видаються за листи від імені Управління у справах іноземців, чоловікам, окрім заклику до проходження військової служби, містяться погрози щодо юридичної відповідальності та екстрадиції.
Український легіон у Польщі
Український легіон представляє собою формування, яке було створено для громадян України, що перебувають за кордоном, зокрема на території Польщі та прагнуть приєднатись до оборони своєї країни.
У жовтні в польському місті Люблін стартував набір до лав Українського легіону. Призовний пункт функціонує щоденно з 9:00 до 17:00.
В кінці грудня посол України в Польщі Василь Боднар розповів про те, що до України почали прибувати перші добровольці, які вступили до Українського легіону.
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