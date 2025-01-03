ua en ru
Пт, 03 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Українські чоловіки почали отримувати у Польщі фальшиві повістки з погрозами

П'ятниця 03 січня 2025 09:30
UA EN RU
Українські чоловіки почали отримувати у Польщі фальшиві повістки з погрозами Ілюстративне фото: українські чоловіки почали отримувати у Польщі фальшиві повістки з погрозами (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українські чоловіки у Польщі почали отримувати фальшиві листи з призовом на військову службу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське Управління у справах іноземців.

"У зв'язку з отриманими сигналами про фальшиві листи, надіслані громадянам України, Управління у справах іноземців роз'яснює, що воно не є автором закликів до військової служби", - пише орган.

В повістках, які видаються за листи від імені Управління у справах іноземців, чоловікам, окрім заклику до проходження військової служби, містяться погрози щодо юридичної відповідальності та екстрадиції.

Український легіон у Польщі

Український легіон представляє собою формування, яке було створено для громадян України, що перебувають за кордоном, зокрема на території Польщі та прагнуть приєднатись до оборони своєї країни.

У жовтні в польському місті Люблін стартував набір до лав Українського легіону. Призовний пункт функціонує щоденно з 9:00 до 17:00.

В кінці грудня посол України в Польщі Василь Боднар розповів про те, що до України почали прибувати перші добровольці, які вступили до Українського легіону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Війна в Україні
NEWS
Зеленський про фронт: зробимо все, щоб у січні стабілізувати
Зеленський про фронт: зробимо все, щоб у січні стабілізувати
DAILY
Базова пенсія та бали за стаж: яку реформу готують українцям і для кого зростуть виплати
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Базова пенсія та бали за стаж: яку реформу готують українцям і для кого зростуть виплати