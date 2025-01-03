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Українські бомбери відпрацювали по піхоті росіян на Покровському напрямку (відео)

Ілюстративне фото: Українські бомбери відпрацювали по піхоті росіян на Покровському напрямку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Бомбери 5-ї окремої штурмової київської бригади відпрацювали по російській піхоті, яка намагалась пройти поле на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал бригади.

"У самому розпалі дня, наші бомбери успішно зупинили спробу ворога пройти поле, російська піхота думала, що може безкарно рухатись нашими землями, але отримала чітку відповідь", - пише бригада. 

Ситуація на фронті 

Протягом минулої доби, 2 січня, на лінії фронту відбулось більше 130 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Покровському та Курахівському напрямках

Також вчора втрати особового складу Росії склали 1080 військових. Від початку повномасштабного вторгнення країна-терорист втратила більше 793 тисяч солдатів. Зокрема Сили оборони за вчорашній день знищили: 

  • 1 танк; 
  • 14 бойових броньованих машин й не тільки.  

Тим часом Національна гвардія України показала відео з відбиття ворожого штурму 1 січня. 

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