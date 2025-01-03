Українські бомбери відпрацювали по піхоті росіян на Покровському напрямку (відео)

Бомбери 5-ї окремої штурмової київської бригади відпрацювали по російській піхоті, яка намагалась пройти поле на Покровському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал бригади.
"У самому розпалі дня, наші бомбери успішно зупинили спробу ворога пройти поле, російська піхота думала, що може безкарно рухатись нашими землями, але отримала чітку відповідь", - пише бригада.
Протягом минулої доби, 2 січня, на лінії фронту відбулось більше 130 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Покровському та Курахівському напрямках.
Також вчора втрати особового складу Росії склали 1080 військових. Від початку повномасштабного вторгнення країна-терорист втратила більше 793 тисяч солдатів. Зокрема Сили оборони за вчорашній день знищили:
Тим часом Національна гвардія України показала відео з відбиття ворожого штурму 1 січня.
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