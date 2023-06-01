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Українські біженці зможуть залишитися в Ізраїлі до кінця війни, – посол

Фото: Українські біженці в Ізраїлі (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Зараз в Ізраїлі не спостерігається масових приїздів нових біженців з України. А ті, які вже приїхали в країну, зможуть залишитися в Ізраїлі до кінця війни повністю легально. Крім того, зараз багато біженців вже повертаються додому як з Європи, так і з Ізраїлю.

Про це у інтерв'ю РБК-Україна розповів посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

На цю мить в Ізраїлі немає масового прийому нових біженців: йдеться хіба що про одиниці людей, сказав посол.

"Відбувається, як мені відомо, навпаки: люди повертаються в Україну з Ізраїлю. Так, на початку війни була велика хвиля біженців: Ізраїль прийняв близько 15 тисяч людей. Вони досі усі знаходяться в Ізраїлі на повністю легальних умовах. І доки триває війна, вони зможуть перебувати в Ізраїлі без жодних перешкод", – сказав він.

Одночасно з цим Ізраїль продовжує приймати репатріантів: ця програма не припиняється. За цією програмою з України в Ізраїль можуть приїхати євреї та члени їхніх сімей.

"Вони приїжджають до Ізраїлю згідно із законом про повернення. Така можливість існує завжди. З початком війни Ізраїль прийняв кілька тисяч репатріантів. Зараз, знову ж таки, такої великої хвилі тих, хто приїжджає, немає", – додав дипломат.

За його словами, в гостру фазу повномасштабного вторгнення у лютому-березні 2022 року, коли з України масово їхали біженці в різні країни, Ізраїль прийняв найбільший потік біженців.

"Але наскільки я знаю, в Європі зараз ситуація зворотна: більше людей повертаються додому, ніж виїжджають з України. І добре, що це так. Те саме стосується Ізраїлю. Сьогодні більше людей повертається з Ізраїлю до України", – зауважив Міхаель Бродський.

Нагадаємо, раніше посол Ізраїлю розповів про реабілітацію військових під час війни і про те, яку модель варто запровадити в Україні.

Також Міхаель Бродський сказав, що Ізраїль і надалі допомагатиме Україні з реабілітацією військових.

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