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Ізраїль продовжить допомагати Україні з реабілітацією військових, – посол

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Україна, Київ, Вівторок 30 травня 2023 13:49
Ізраїль продовжить допомагати Україні з реабілітацією військових, – посол Фото: Посол Держави Ізраїль в Україні Міхаель Бродський (facebook.com/UIISummit)
Автор: Катерина Гончарова

Ізраїль продовжить комплексно допомагати Україні з фізичною та психологічною реабілітацією військових.

Про це заявив після Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський у ході Україно-Ізраїльського реабілітаційного саміту у Львові, передає кореспондент РБК-Україна.

"Ми маємо пам'ятати, що російська агресія руйнує не лише будинки та школи в Україні, не лише цивільні об'єкти. Це завдає й величезної психологічної травми. Це величезний стрес для всіх. Це і фізичні травми. І сьогодні українські військові потребують реабілітації. Ізраїль продовжує допомагати Україні з реабілітацією військових", – наголосив посол.

За його словами, протягом усіх 75 років існування держави Ізраїль країна спромоглася розробити унікальні підходи, які дозволяють вирішувати схожі проблеми, з якими зараз стикається Україна.

"На форумі з перших вуст можна дізнатися про досвід, який має наша країна. Україно-Ізраїльський форум – це також можливість створити нові партнерства", – додав Міхаель Бродський.

Зазначимо, у Львові вперше відбувається Україно-Ізраїльський реабілітаційний саміт, присвячений передачі Україні ізраїльського досвіду та найкращих практик фізичної та психологічної реабілітації.

Серед спікерів – представники українського МОЗ, ізраїльські реабілітологи, координатор програми реабілітації українських військових в Ізраїлі Алон Шохам та український військовий Олег Вожик, який отримав протез у клініці "Реут Тель-Авів".

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, як діятиме система реабілітації військових в Україні.

Також в Україні створять Центри життєстійкості за прикладом Ізраїлю.

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