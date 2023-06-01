Украинские беженцы смогут остаться в Израиле до конца войны, – посол

На данный момент в Израиле нет массового приема новых беженцев: разве что речь идет о единицах людей, сказал посол.

"Происходит, как мне известно, наоборот: люди возвращаются в Украину из Израиля. Да, в начале войны была большая волна беженцев: Израиль принял около 15 тысяч человек. Они все еще находятся в Израиле на полностью легальных условиях. И пока продолжается война, они смогут находиться в Израиле без всяких препятствий", – сказал он.

В то же время Израиль продолжает принимать репатриантов: эта программа не прекращается. По этой программе из Украины в Израиль могут приехать евреи и члены их семей.

"Они приезжают в Израиль по закону о возвращении. Такая возможность существует всегда. С началом войны Израиль принял несколько тысяч репатриантов. Сейчас, опять же, такой большой волны приезжающих нет", – добавил дипломат.

По его словам, в острую фазу полномасштабного вторжения в феврале-марте 2022 года, когда из Украины массово ехали беженцы в разные страны, Израиль принял самый большой поток беженцев.

"Но насколько я знаю, в Европе сейчас ситуация обратная: больше людей возвращаются домой, чем выезжают из Украины. И хорошо, что это так. То же касается Израиля. Сегодня больше людей возвращается из Израиля в Украину", – заметил Михаэль Бродский.