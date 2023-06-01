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Найкраща модель для України. Посол Ізраїлю розповів про реабілітацію військових під час війни

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Україна, Київ, Четвер 01 червня 2023 13:12
Найкраща модель для України. Посол Ізраїлю розповів про реабілітацію військових під час війни Фото: Посол Ізраїлю Міхаель Бродський (РБК-Україна/Віталій Носач)
Автор: Катерина Гончарова

Зараз в Ізраїлі відбувається реабілітація українських військових. Але їх всього десятки, тоді як потреби України – це тисячі людей, яким це необхідно. Україні найкраще підійде система реабілітації, яка впроваджена в Ізраїлі: там таку систему реалізовують прямо під час війни.

Про це у інтерв'ю РБК-Україна розповів посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

За словами дипломата, через велику потребу у реабілітації постраждалих від війни в Україні створити комплексну систему, щоб військовим можна було проходити протезування та реабілітацію вдома в Україні. Для цього Україні підійшла б та модель, за якою це роблять в Ізраїлі.

"Я переконаний, що саме ізраїльська модель найкраще підходить для України. Адже Ізраїль – країна, що воює й сьогодні. Ми стикаємося зі схожими проблемами, що й люди в Україні. Тому найактуальніший в Україні саме такий підхід – вирішувати питання щодо реабілітації безпосередньо під час війни", – сказав Міхаель Бродський.

На його думку, починати працювати на цим треба вже зараз. Потреби України в реабілітації вже зрозумілі, і вони щодня збільшуватимуться.

"Звичайно, після війни робити це буде, напевно, простіше. Тому що не буде щохвилинної та постійної загрози. Але тоді це питання доведеться вирішувати роками. Як це відбувається в Ізраїлі? Там система побудована так, що реабілітація людини, яка постраждала від війни, – фізично чи психологічно, – продовжується на всіх етапах, продовжується все її життя", – підкреслив дипломат.

Він додав, що систему реабілітації в Ізраїлі започаткували безпосередньо військові – ті, які самі постраждали від війни. І зараз вони допомагають таким, як вони.

Міхаель Бродський вважає, що зробити таку систему успішною в Ізраїлі допомогла сукупність кількох факторів.

"Це і турбота держави про тих, хто постраждав від війни, це й особливе ставлення до армії, це й саме громадянське суспільство, яке бере активну участь у реабілітації, це неурядові організації. І це те, про що ми розповідаємо в Україні", – сказав він.

Нагадаємо, у Львові пройшов Україно-Ізраїльський саміт, присвячений реабілітації. На ньому посол заявив, що Ізраїль продовжить допомагати Україні з реабілітацією військових.

Також стало відомо, що в Україні створять Центри життєстійкості за прикладом Ізраїлю.

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