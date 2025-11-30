ua en ru
Нд, 30 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Українські біженці в Шотландії можуть залишитися без житла

Неділя 30 листопада 2025 02:05
UA EN RU
Українські біженці в Шотландії можуть залишитися без житла Фото: українських біженців у Шотландії налічується понад 28 тисяч осіб (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Українські біженці у Шотландії можуть опинитися на вулиці після того, як шотландцям, які прийняли їх до себе, скасували щомісячну виплату "подяки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Вважається, що близько 28 000 осіб, переважно жінки та діти, знайшли притулок у Шотландії з моменту повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році.

Попередній консервативний уряд допоміг їм знайти житло за програмою "Житло для України", виплачуючи 500 фунтів стерлінгів на місяць подяки британським сім'ям, які були готові їх прийняти.

Але нова адміністрація лейбористів цього місяця підтвердила, що вони припиняють виплату гранту, який наразі становить 350 фунтів стерлінгів на місяць, що викликало побоювання, що багато господарів попросять українців виїхати.

Шотландські консерватори назвали цю зміну "безсердечною" та "короткозорою".

Ради, які керують цією схемою в Шотландії, тепер побоюються, що це може призвести до хвилі заявок на безпритульність до системи, яка вже перебуває під надзвичайним тиском.

Нагадаємо, у Британії планують ввести радикальні зміни у наданні притулку. До них увійдуть пропозиції щодо обмеження терміну перебування біженців у країні.

Ще РБК-Україна повідомляло, що Ірландія скорочує термін безкоштовного проживання українців і запроваджує нові фінансові умови для тих, хто працює.

Читайте РБК-Україна в Google News
Шотландия
Новини
З якою періодичністю РФ може бити ракетами по Україні: що каже Ігнат
З якою періодичністю РФ може бити ракетами по Україні: що каже Ігнат
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає