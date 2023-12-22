Українські біженці повинні повернуться додому після завершення війни, - міністр Данії

Українські біженці, які проживають сьогодні Данії, повинні будуть повернутись до України після завершення війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра імміграції та інтеграції Данії Кааре Дібвада, якого цитує місцеве видання Berlingske.
Як відзначив міністр, Данія розглядає перебування українських біженців в країні, як тимчасове, попри те, що українці "культурно ближчі до нас, ніж люди з Близького Сходу".
Зокрема Кааре Дібвад зауважив, що українська сторона наголошувала на бажані повернути додому всіх, хто виїхав через повномасштабне вторгнення російських терористів, у зв'язку з чим Копенгаген "повинен поважати це".
Українські біженці в Данії
Станом на 1 грудня, в Данії зареєстровано більше 30 278 українців. Зокрема в країні до березня 2025 року діє спеціальний закон, який гарантує українцям дозвіл на проживання та доступ до ринку праці поза загальними правилами надання притулку.
Цитуючи міністра оборони України Рустема Умєрова, німецькі видання WELT та Bild заявили, що Міноборони буцімто планує призвати на військову службу з-за кордону українців. Зазначалось, що йдеться саме про запрошення, однак тих хто не виконає вимогу - очікують санкції, які наразі обговорюються.
Пізніше в Міноборони уточнили заяву міністра та зазначили, що на порядку денному немає обговорення призову чоловіків з-за кордону.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.