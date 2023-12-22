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Украинские беженцы должны вернутся домой после завершения войны, - министр Дании

Фото: Кааре Дибвад, министр иммиграции и интеграции Дании (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Украинские беженцы, проживающие сегодня в Дании, должны будут вернуться в Украину после завершения войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иммиграции и интеграции Дании Кааре Дибвада, цитируемого местным изданием Berlingske.

Как отметил министр, Дания рассматривает пребывание украинских беженцев в стране, как временное, несмотря на то, что украинцы "культурно ближе к нам, чем люди с Ближнего Востока".

В частности Кааре Дибвад отметил, что украинская сторона подчеркивала желание вернуть домой всех, кто выехал из-за полномасштабного вторжения российских террористов, в связи с чем Копенгаген "должен уважать это". 

Украинские беженцы в Дании 

По состоянию на 1 декабря, в Дании зарегистрировано более 30 278 украинцев. В частности в стране до марта 2025 года действует специальный закон, который гарантирует украинцам вид на жительство и доступ к рынку труда вне общих правил предоставления убежища.

Призыв украинцы из-за границы

Цитируя министра обороны Украины Рустема Умерова, немецкие издания WELT и Bild заявили, что Минобороны якобы планирует призвать на военную службу из-за границы украинцев. Отмечалось, что речь идет именно о приглашении, однако тех, кто не выполнит требование - ожидают обсуждаемые в настоящее время санкции.

Позже в Минобороны уточнили заявление министра и отметили, что на повестке дня нет обсуждения призыва мужчин из-за границы.

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