Українські біженці можуть отримати нову грошову виплату: кого це стосується та терміни
Українці, які планують повернутись додому з закордону можуть отримати фінансову допомогу у розмірі 18 тисяч гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу громадської організації "Інша освіта".
Йдеться про біженців, які покинули Україну внаслідок повномасштабного вторгнення Російської Федерації й тепер планують повернутися додому. Зокрема йдеться саме про тих громадян, які раніше працювали у громадському, освітньому та культурному секторах.
Хто зможе отримати виплату?
Громадська організація планує підтримати 50 осіб. Програма передбачає фінансову підтримку у розмірі 18 тисяч гривень, які виплачуватимуть три місяці.
Фінансування розраховане на допомогу відновити освітянам чи культурним діячам свої проєкти в Україні. Зокрема організація надає додаткові 10 тисяч, завдяки яким українці зможуть організувати робочі простори, менторство чи навчання.
- після 24 лютого 2022 року виїхали за кордон, але планують повернутися до України у наступні три місяці та шукають підтримки для того, щоб відновити свою професійну діяльність;
- після повномасштабного вторгнення виїхали з України, однак повернулись додому протягом останніх трьох місяців й планують відновити професійну діяльність.
Пріоритет надаватиметься українцям, які працюють за напрямками:
- культура та мистецтво;
- неформальна освіта;
- громадський активізм;
- екологія та охорона навколишнього середовища;
- незалежні медіа;
- подолання наслідків війни у суспільстві;
- соціальні інновації та соціальне підприємництво;
- захист прав людини.
Як взяти участь у програмі
Допомога надається у рамках стипендіальної програми Vidnova Fellowship Ukraine. Для участі необхідно заповнити форму до 29 вересня 2023 року. Після цього очікується на зв'язок з організаторами.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що школярі, які сьогодні навчаються в польських школах можуть отримати соціальні виплати, якщо їхня сім'я переживає складні часи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.