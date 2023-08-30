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Українські діти у Польщі можуть отримати додаткові виплати: умови

Середа 30 серпня 2023 14:53
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Українські діти у Польщі можуть отримати додаткові виплати: умови Фото: Підтримка українців у школі в Польщі (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Школярі, які навчаються в польських школах, можуть претендувати на отримання соціальних виплат, якщо їхня сім'я переживає складні часи. Дітям можуть надати шкільну стипендію та допомогу.

Подати заявку можна з 1 до 15 вересня, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на платформу "Спільно".

Хто може претендувати на шкільну стипендію в Польщі

Допомога призначена для сімей з низьким рівнем доходів, щоб батьки могли забезпечити базові потреби учнів, які виникають під час навчання. На стипендію можуть претендувати й українські біженці.

Шкільну стипендію надають у двох формах:

  • повне або часткове покриття витрат, пов'язаних із навчанням у школі;
  • у натуральній формі – придбання одягу, навчального приладдя та матеріалів.

Рішення про допомогу приймають муніципалітети, на території яких розташована школа – державна або приватна.

Стипендію надають дітям за наявності таких факторів у дорослих членів сім'ї:

  • безробіття;
  • інвалідність;
  • тяжка (тривала) хвороба;
  • багатодітність;
  • алкогольна залежність;
  • відсутність одного з батьків.

Українські діти у Польщі можуть отримати додаткові виплати: умовиФото: Українські діти за кордоном (gettyimages.com)

Який розмір шкільної стипендії у 2023/2024 навчальному році

Місячний дохід на одну людину в сім'ї не має перевищувати 600 злотих (5400 грн). Розмір стипендії залежить від матеріального становища родини:

  • 176 злотих (1583 грн) на місяць – якщо дохід у родині до 300 злотих на людину;
  • 106 злотих (953 грн) на місяць – якщо дохід у родині від 300 до 600 злотих на людину.

Для отримання стипендії необхідно подати заяву до гмінного або міського центру соціального захисту населення. Шкільні стипендії виплачуються на підставі платіжної відомості в касі Муніципального центру соціальної допомоги (MOPS) або переказом на банківський рахунок заявника.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині підвищать виплати українським біженцям.

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