Українські діти у Польщі можуть отримати додаткові виплати: умови

Фото: Підтримка українців у школі в Польщі (gettyimages.com)

Школярі, які навчаються в польських школах, можуть претендувати на отримання соціальних виплат, якщо їхня сім'я переживає складні часи. Дітям можуть надати шкільну стипендію та допомогу.

Подати заявку можна з 1 до 15 вересня, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на платформу "Спільно".

Хто може претендувати на шкільну стипендію в Польщі

Допомога призначена для сімей з низьким рівнем доходів, щоб батьки могли забезпечити базові потреби учнів, які виникають під час навчання. На стипендію можуть претендувати й українські біженці.

Шкільну стипендію надають у двох формах:

повне або часткове покриття витрат, пов'язаних із навчанням у школі;

у натуральній формі – придбання одягу, навчального приладдя та матеріалів.

Рішення про допомогу приймають муніципалітети, на території яких розташована школа – державна або приватна.

Стипендію надають дітям за наявності таких факторів у дорослих членів сім'ї:

безробіття;

інвалідність;

тяжка (тривала) хвороба;

багатодітність;

алкогольна залежність;

відсутність одного з батьків.

Фото: Українські діти за кордоном (gettyimages.com)

Який розмір шкільної стипендії у 2023/2024 навчальному році

Місячний дохід на одну людину в сім'ї не має перевищувати 600 злотих (5400 грн). Розмір стипендії залежить від матеріального становища родини:

176 злотих (1583 грн) на місяць – якщо дохід у родині до 300 злотих на людину;

106 злотих (953 грн) на місяць – якщо дохід у родині від 300 до 600 злотих на людину.

Для отримання стипендії необхідно подати заяву до гмінного або міського центру соціального захисту населення. Шкільні стипендії виплачуються на підставі платіжної відомості в касі Муніципального центру соціальної допомоги (MOPS) або переказом на банківський рахунок заявника.

Раніше повідомлялося, що у Німеччині підвищать виплати українським біженцям.

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