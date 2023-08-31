Украинские беженцы могут получить новую денежную выплату: кого это касается и сроки

Украинцы, которые планируют вернуться домой из заграницы могут получить финансовую помощь в размере 18 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу общественной организации "Другое образование".

Речь идет о беженцах, которые покинули Украину в результате полномасштабного вторжения Российской Федерации и теперь планируют вернуться домой. В частности речь идет именно о тех гражданах, которые ранее работали в общественном, образовательном и культурном секторах.

Кто сможет получить выплату?

Общественная организация планирует поддержать 50 человек. Программа предусматривает финансовую поддержку в размере 18 тысяч гривен, которые будут выплачивать три месяца.

Финансирование рассчитано на помощь восстановить педагогам или культурным деятелям свои проекты в Украине. В частности организация предоставляет дополнительные 10 тысяч, с помощью которых украинцы смогут организовать рабочие пространства, менторство или обучение.

Программой смогут воспользоваться активисты, деятели культуры и искусств, социальные предприниматели, которые:

после 24 февраля 2022 года выехали за границу, но планируют вернуться в Украину в следующие три месяца и ищут поддержки для того, чтобы восстановить свою профессиональную деятельность;

после полномасштабного вторжения выехали из Украины, однако вернулись домой в течение последних трех месяцев и планируют возобновить профессиональную деятельность.

Приоритет будет предоставляться украинцам, которые работают по направлениям:

культура и искусство;

неформальное образование;

общественный активизм;

экология и охрана окружающей среды;

независимые медиа;

преодоление последствий войны в обществе;

социальные инновации и социальное предпринимательство;

защита прав человека.

Как принять участие в программе

Помощь предоставляется в рамках стипендиальной программы Vidnova Fellowship Ukraine. Для участия необходимо заполнить форму до 29 сентября 2023 года. После этого ожидается на связь с организаторами.