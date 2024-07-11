Українські біженці масово їдуть до трьох країн ЄС: яка там допомога

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До яких країн Європи їдуть найбільше біженців із України

За останніми даними Євростату, у країнах ЄС перебувають 4 263 195 людей із тимчасовим захистом. На кінець травня 2024 року найбільше втікачів від війни в Україні прийняли такі країни ЄС:

Німеччина (1 332 515 людей; 31,3% від загальної кількості у ЄС)

Польща (953 255; 22,4%);

Чехія (356 405; 8,4%).

Найбільше за травень зросла кількість людей із тимчасовим захистом у таких країнах:

Німеччині (+14 250; +1,1%);

Чехії (+11 000; +3,2%);

Румунії (+3 715; +2,4%).

Водночас у трьох країнах ЄС кількість біженців зі статусом тимчасового захисту зменшилася:

Франції (-1 005; -1,6%);

Польщі (-675; -0,1%);

Латвії (-15; -0,03%).

Серед людей із тимчасовим захистом у ЄС, понад 98% становлять громадяни України. Дорослі жінки становлять 45,6% отримувачів тимчасового захисту в ЄС. Діти – 32,5%, а дорослі чоловіки – 21,9%.

Фото: Центр для біженців у Німеччині (gettyimages.com)

Яка програма допомоги українцям діє в Німеччині

Українці, які прибувають до Німеччини, отримують дах над головою у центрах для біженців (таборах), а згодом розподілення на місце проживання у федеральній землі. Там їм надають соціальне житло та виплати на проживання. Також можна розраховувати на компенсацію вартості оренди житла, окремі види допомоги – наприклад, для придбання меблів, на навчання дітей та купівлю шкільного приладдя, виплати у разі вагітності.

Працездатні люди можуть отримувати на себе та свою сім'ю цивільну допомогу (Bürgergeld) від центру зайнятості (Jobcenter). Якщо людина не може працювати або отримує пенсію за віком (з 65-67 років), то може отримувати соціальну допомогу (Sozialhilfe) від органу соціального забезпечення (Sozialamt).

У 2024 році допомога Bürgergeld складає:

самотні особи/самотні батьки – 563 євро;

у сімейній парі на одного партнера – 506 євро;

дорослі 18-24 років без пари чи сім''ї – 451 євро;

підлітки 14-17 років – 471 євро;

діти 6-13 років – 390 євро;

діти до 5 років – 357 євро.

Наприклад, сім'я з матері та двох дітей віком 6 і 14 років, отримуватиме 1424 євро цієї допомоги.

На липень 2024 року тривалість програм допомоги для українських біженців не обмежена у часі.

На яку підтримку можуть розраховувати біженці у Чехії

Влада Чехії регулярно переглядає програму допомоги українським біженцям, скорочуючи витрати з бюджету.

Наразі українці можуть розраховувати на безкоштовне розміщення – гуманітарне житло – упродовж перших 150 днів після прибуття. Але з 1 вересня 2024 року тривалість такого розміщення буде обмежена 90 днями. Далі людям треба буде самостійно орендувати квартири або домовлятися про оплату проживання у тих самих готелях і гуртожитках, де їх розміщували безплатно.

Фото: Українські біженці у Чехії (gettyimages.com)

Біженці мають право на гуманітарну допомогу, яка включає кошти на житло та гроші на базові потреби. Сума, яку отримують українці, залежатиме від складу сім'ї та доходів за попередній місяць.

Суми виплат на проживання такі:

дитина до 18 років – 3 490 чеських крон (138 євро);

дитина від 6 до 10 років – 4 188 чеських крон (165 євро);

дорослий – 4 860 чеських крон (191 євро);

людина з інвалідністю: до 18 років – 5 235 чеських крон (206 євро), дорослий – 7 290 чеських крон (287 євро).

Через 150 днів тимчасового захисту виплати складатимуть 3 130 чеських крон (123 євро), але вразливі особи отримуватимуть 4 860 чеських крон (191 євро).

Виплати на житло на одну особу складають:

у зареєстрованому житлі – 3000 чеських крон на місяць (118 євро);

у незареєстровану житлі – 2400 крон чеських крон на місяць (94,5 євро).

Суми виплат для вразливих осіб удвічі більші – 6000 чеських крон (236 євро) та 4800 чеських крон (189 євро) відповідно.

У Польщі скоротили виплати для біженців

З 1 липня у Польщі змінили умови підтримки українських біженців. Зокрема, скасували одноразову виплату для новоприбулих у 300 злотих (70 євро). Також припинили дію програми з безкоштовного розміщення біженців у приватному житлі. За надання даху над головою та базового харчування власники такого житла отримували компенсацію у 40 злотих на добу (9,4 євро) за кожного біженця.

Фото: Допомога українцям у Польщі (gettyimages.com)

Тепер безкоштовне розміщення можливе у колективних центрах від місцевої влади. Для поселення треба звертатися до воєводських управлінь. Також діють ініціативи з розміщення у готелях, які фінансуються гуманітарними організаціями.

При розміщенні у колективних центрах понад 120 днів українцям треба буде частково оплачувати своє проживання і харчування – до 60 злотих на добу (14 євро). Це не стосуватиметься вразливих категорій біженців. За проживання дітей у колективних центрах відраховуватиметься сума із їхніх виплат – 15 злотих (3,5 євро) на день.

Умовою отримання виплат на дітей до 18 років – 800 злотих (188 євро) на місяць – буде відвідування школи у Польщі.

У Румунії змінили програму допомоги українцям

До 1 липня у Румунії діяла програма фінансової допомоги, яка включала витрати на проживання та харчування. Зокрема, упродовж перших 4 місяців сім'я біженців отримувала 2000 леїв (400 євро) на місяць, самотні – по 750 леїв (150 євро), а також на харчування – 600 леїв (120 євро) на людину.

Але з 1 липня 2024 року у Румунії змінили програму допомоги українським біженцям. Відповідно до розпорядження уряду № 96/29.06.2024, біженці із зони збройного конфлікту в Україні мають право на грошову допомогу для покриття витрат на проживання, яка призначається одноразово протягом 3 місяців поспіль.

Зазначається, що розмір, умови та механізм призначення одноразової допомоги встановлюватимуться рішенням, яке уряд прийме додатково. Наразі суми нових виплат офіційно не оприлюднені.

Також біженці з 1 липня мають право на проживання в таборах тимчасового проживання як захід першочергової допомоги.

Фото: Українські біженці у Румунії (gettyimages.com)

Зазначається, що такі заходи спрямовані на перехід від екстреної допомоги до соціальної автономії та інтеграції біженців у Румунії.

Біженці, які прибудуть після 1 липня 2024 року, після закінчення 3 місяців отримають доступ до системи соціальної допомоги та захисту в Румунії. Також і біженці, які отримали тимчасовий захист до 1 липня 2024 року, матимуть право на низку соціальних пільг: державну допомогу на дітей, мінімальний дохід, допомогу з безробіття, допомогу з інвалідності, щомісячну допомогу на виховання дітей.

Українці зі статусом тимчасового захисту у цих країнах мають право на безкоштовну шкільну освіту та доступ до ринку праці.