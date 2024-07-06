Все більше українців хочуть залишитися за кордоном назавжди: дослідження

Через понад два роки війни все більше українських біженців планують залишитися жити за кордоном назавжди. Частка людей із такими намірами залежить від країни перебування.

Як змінилися наміри біженців повернутися в Україну

У 2024 році за межами України хочуть залишитися чверть біженців – 26% опитаних, тоді як у 2022 році про такий намір заявили лише 10% українських біженців.

Про таку тенденцію свідчить міжнародне дослідження "Voice of Ukraine", у якому постійно беруть участь українські біженці, що проживають у кількох країнах ЄС.

"У 2022 році, через кілька місяців після повномасштабного нападу Росії на Україну, 58% українських біженців, які проживають у Німеччині, заявили про готовність повернутися до своєї країни. У 2024 році ця цифра впала до 38%", – зазначив директор Центру міжнародних інституційних порівнянь та досліджень міграції ifo Пану Путваара.

Останні дані за лютий 2024 року ще не були офіційно опубліковані. За словами дослідника, в опитуванні 2024 року зросла частка людей, які хочуть оселитися за межами України.

"В останньому дослідженні "Voice of Ukraine" є разючі відмінності у висловлюванні українців, які живуть у Німеччині та інших країнах ЄС, наприклад, у Польщі", – звертає увагу професор Путваара.

Фото: Українські біженці у Польщі, реєстрація (gettyimages.com)

У Польщі намір біженців повернутися в Україну був і залишається вищим. У 2022 році приблизно дві третини респондентів у Польщі сказали, що хотіли б повернутися в Україну. У лютому 2024 року ця цифра становила 44%.

Українці хочуть залишитися переважно у країнах Західної Європи

На думку науковця, українці, які планують постійно жити за межами батьківщини, переважно обирають країни Західної Європи у зв'язку із вищими зарплатами та соціальними виплати.

"Попередні дослідження вже показали, що українці цінують фінансову підтримку, яку вони отримують у Німеччині. Близько 84% з них були задоволені підтримкою в Німеччині. У Польщі цей відсоток становив лише 54%", – зауважив Пану Путваара.

Зазначається, що українці ще повільно виходять на німецький ринок праці. У квітні 2024 року із 862 тисяч українців працездатного віку в Німеччині працевлаштовані були лише 192 тисяч.

За статистикою Федерального відомства у справах міграції та біженців, приблизно 188 тисяч українських біженців пройшли інтеграційні курси у 2022 та 2023 роках, з них близько 150 тисяч склали мовні іспити на рівні A2 або B1, що дозволяє спілкуватися на базовому рівні.

Фото: Українські біженці у Німеччині (gettyimages.com)

За даними нещодавнього дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), ймовірно повернуться в Україну половина (50%) біженців, опитаних у Польщі, Чехії та Німеччині. 12% респондентів подали документи на отримання громадянства іншої країни, а 45% цього не робили, але загалом хотіли б його отримати.