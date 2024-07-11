Украинские беженцы массово едут в три страны ЕС: какая там помощь

В странах ЕС временной защитой пользуются около 4,3 млн человек из Украины. В несколько стран Европы поток беженцев исчисляется тысячами.
РБК-Украина рассказывает, где количество бежавших от войны выросло больше всего и какие программы помощи там действуют в июле 2024 года.
По последним данным Евростата, в странах ЕС находятся 4 263 195 человек со временной защитой. К концу мая 2024 года больше всего бежавших от войны в Украине приняли такие страны ЕС:
Больше всего за май выросло количество людей со временной защитой в таких странах:
В то же время в трех странах ЕС количество беженцев со статусом временной защиты уменьшилось:
Среди людей со временной защитой в ЕС более 98% составляют граждане Украины. Взрослые женщины составляют 45,6% получателей временной защиты в ЕС. Дети – 32,5%, а взрослые мужчины – 21,9%.
Фото: Центр для беженцев в Германии (gettyimages.com)
Украинцы, прибывающие в Германию, получают крышу над головой в центрах для беженцев (лагерях), а затем распределение на место жительства в федеральной земле. Там им предоставляют социальное жилье и выплаты на проживание. Также можно рассчитывать на компенсацию стоимости аренды жилья, отдельные виды помощи – например, для приобретения мебели, на обучение детей и покупку школьных принадлежностей, выплаты в случае беременности.
Трудоспособные люди могут получать на себя и свою семью гражданскую помощь (Bürgergeld) от центра занятости (Jobcenter). Если человек не может работать или получает пенсию по возрасту (с 65-67 лет), может получать социальную помощь (Sozialhilfe) от органа социального обеспечения (Sozialamt).
В 2024 году помощь Bürgergeld составляет:
Например, семья из матери и двоих детей в возрасте 6 и 14 лет будет получать 1424 евро этой помощи.
На июль 2024 года продолжительность программ помощи для украинских беженцев не ограничена во времени.
Власти Чехии регулярно пересматривают программу помощи украинским беженцам, сокращая расходы из бюджета.
В настоящее время украинцы могут рассчитывать на бесплатное размещение – гуманитарное жилье – в течение первых 150 дней после прибытия. Но с 1 сентября 2024 года продолжительность такого размещения будет ограничена 90 днями. Далее людям нужно будет самостоятельно арендовать квартиры или договариваться об оплате проживания в тех же гостиницах и общежитиях, где их размещали бесплатно.
Фото: Украинские беженцы в Чехии (gettyimages.com)
У беженцев есть право на гуманитарную помощь, которая включает средства на жилье и деньги на базовые нужды. Сумма, которую получают украинцы, будет зависеть от состава семьи и доходов за предыдущий месяц.
Суммы выплат на проживание следующие:
Через 150 дней временной защиты выплаты будут составлять 3 130 чешских крон (123 евро), но уязвимые лица будут получать 4 860 чешских крон (191 евро).
Выплаты на жилье на одного человека составляют:
Суммы выплат для уязвимых лиц вдвое больше – 6000 чешских крон (236 евро) и 4800 чешских крон (189 евро) соответственно.
С 1 июля в Польше изменились условия поддержки украинских беженцев. В частности, отменили единовременную выплату для новоприбывших в 300 злотых (70 евро). Также прекратили действие программы бесплатного размещения беженцев в частном жилье. За предоставление крова и базового питания владельцы такого жилья получали компенсацию в 40 злотых в сутки (9,4 евро) за каждого беженца.
Фото: Помощь украинцам в Польше (gettyimages.com)
Теперь бесплатное размещение возможно в коллективных центрах от местных властей. Для поселения нужно обращаться в воеводские управления. Также действуют инициативы по размещению в гостиницах, которые финансируются гуманитарными организациями.
При размещении в коллективных центрах украинцам более 120 дней нужно будет частично оплачивать свое проживание и питание – до 60 злотых в сутки (14 евро). Это не будет касаться уязвимых категорий беженцев. За проживание детей в коллективных центрах будет вычитаться сумма из их выплат – 15 злотых (3,5 евро) в день.
Условием получения выплат на детей до 18 лет – 800 злотых (188 евро) в месяц – будет посещение школы в Польше.
До 1 июля в Румынии действовала программа финансовой помощи, включающая расходы на проживание и питание. В частности, за первые 4 месяца семья беженцев получала 2000 леев (400 евро) в месяц, одинокие – по 750 леев (150 евро), а также на питание – 600 леев (120 евро) на человека.
Но с 1 июля 2024 года в Румынии изменили программу помощи украинским беженцам. В соответствии с распоряжением правительства № 96/29.06.2024, беженцы из зоны вооруженного конфликта в Украине имеют право на денежную помощь для покрытия расходов на проживание, которое назначается единовременно в течение 3 месяцев подряд.
Отмечается, что размер, условия и механизм назначения единовременного пособия будут устанавливаться решением, которое правительство примет дополнительно. В настоящее время суммы новых выплат официально не опубликованы.
Также беженцы с 1 июля имеют право на проживание в лагерях временного проживания в качестве меры первоочередной помощи.
Фото: Украинские беженцы в Румынии (gettyimages.com)
Отмечается, что такие меры направлены на переход от экстренной помощи к социальной автономии и интеграции беженцев в Румынии.
Беженцы, которые прибудут после 1 июля 2024 года, по истечении трех месяцев получат доступ к системе социальной помощи и защиты в Румынии. Также и бБеженцы, получившие временную защиту до 1 июля 2024 года, будут иметь право на ряд социальных льгот: государственную помощь на детей, минимальный доход, пособие по безработице, пособие по инвалидности, ежемесячное пособие на воспитание детей.
Украинцы со статусом временной защиты в этих странах имеют право на бесплатное школьное образование и доступ на рынок труда.
Напомним, мы писали, что все больше украинцев хотят остаться за границей навсегда. Таковы результаты исследования "Voice of Ukraine".
Также мы рассказывали, как украинским беженцам оформить выплаты в Германии.
При подготовке материала использованы данные Евростата, сайтов Федерального ведомства по делам миграции и беженцев, правительства Польской Республики, правительственного портала для иностранцев в Чешской Республике, правительства Румынии, dopomoha.ro.