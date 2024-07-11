Украинские беженцы массово едут в три страны ЕС: какая там помощь

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В какие страны Европы едут больше всего беженцев из Украины

По последним данным Евростата, в странах ЕС находятся 4 263 195 человек со временной защитой. К концу мая 2024 года больше всего бежавших от войны в Украине приняли такие страны ЕС:

Германия (1 332 515 человек; 31,3% от общего количества в ЕС)

Польша (953 255; 22,4%);

Чехия (356 405; 8,4%).

Больше всего за май выросло количество людей со временной защитой в таких странах:

Германии (+14 250; +1,1%);

Чехии (+11 000; +3,2%);

Румынии (+3715; +2,4%).

В то же время в трех странах ЕС количество беженцев со статусом временной защиты уменьшилось:

Франции (-1005; -1,6%);

Польши (-675; -0,1%);

Латвии (-15; -0,03%).

Среди людей со временной защитой в ЕС более 98% составляют граждане Украины. Взрослые женщины составляют 45,6% получателей временной защиты в ЕС. Дети – 32,5%, а взрослые мужчины – 21,9%.

Фото: Центр для беженцев в Германии (gettyimages.com)

Какая программа помощи украинцам действует в Германии

Украинцы, прибывающие в Германию, получают крышу над головой в центрах для беженцев (лагерях), а затем распределение на место жительства в федеральной земле. Там им предоставляют социальное жилье и выплаты на проживание. Также можно рассчитывать на компенсацию стоимости аренды жилья, отдельные виды помощи – например, для приобретения мебели, на обучение детей и покупку школьных принадлежностей, выплаты в случае беременности.

Трудоспособные люди могут получать на себя и свою семью гражданскую помощь (Bürgergeld) от центра занятости (Jobcenter). Если человек не может работать или получает пенсию по возрасту (с 65-67 лет), может получать социальную помощь (Sozialhilfe) от органа социального обеспечения (Sozialamt).

В 2024 году помощь Bürgergeld составляет:

одинокие лица/одинокие родители – 563 евро;

в семейной паре на одного партнера – 506 евро;

взрослые 18-24 лет без пары или семьи – 451 евро;

подростки 14-17 лет – 471 евро;

дети 6-13 лет – 390 евро;

дети до 5 лет – 357 евро.

Например, семья из матери и двоих детей в возрасте 6 и 14 лет будет получать 1424 евро этой помощи.

На июль 2024 года продолжительность программ помощи для украинских беженцев не ограничена во времени.

На какую поддержку могут рассчитывать беженцы в Чехии

Власти Чехии регулярно пересматривают программу помощи украинским беженцам, сокращая расходы из бюджета.

В настоящее время украинцы могут рассчитывать на бесплатное размещение – гуманитарное жилье – в течение первых 150 дней после прибытия. Но с 1 сентября 2024 года продолжительность такого размещения будет ограничена 90 днями. Далее людям нужно будет самостоятельно арендовать квартиры или договариваться об оплате проживания в тех же гостиницах и общежитиях, где их размещали бесплатно.

Фото: Украинские беженцы в Чехии (gettyimages.com)

У беженцев есть право на гуманитарную помощь, которая включает средства на жилье и деньги на базовые нужды. Сумма, которую получают украинцы, будет зависеть от состава семьи и доходов за предыдущий месяц.

Суммы выплат на проживание следующие:

ребенок до 18 лет – 3 490 чешских крон (138 евро);

ребенок от 6 до 10 лет – 4 188 чешских крон (165 евро);

взрослый – 4 860 чешских крон (191 евро);

человек с инвалидностью: до 18 лет – 5 235 чешских крон (206 евро), взрослый – 7 290 чешских крон (287 евро).

Через 150 дней временной защиты выплаты будут составлять 3 130 чешских крон (123 евро), но уязвимые лица будут получать 4 860 чешских крон (191 евро).

Выплаты на жилье на одного человека составляют:

в зарегистрированном жилье – 3000 чешских крон в месяц (118 евро);

в незарегистрированном жилье – 2400 крон чешских крон в месяц (94,5 евро).

Суммы выплат для уязвимых лиц вдвое больше – 6000 чешских крон (236 евро) и 4800 чешских крон (189 евро) соответственно.

В Польше сократили выплаты для беженцев

С 1 июля в Польше изменились условия поддержки украинских беженцев. В частности, отменили единовременную выплату для новоприбывших в 300 злотых (70 евро). Также прекратили действие программы бесплатного размещения беженцев в частном жилье. За предоставление крова и базового питания владельцы такого жилья получали компенсацию в 40 злотых в сутки (9,4 евро) за каждого беженца.

Фото: Помощь украинцам в Польше (gettyimages.com)

Теперь бесплатное размещение возможно в коллективных центрах от местных властей. Для поселения нужно обращаться в воеводские управления. Также действуют инициативы по размещению в гостиницах, которые финансируются гуманитарными организациями.

При размещении в коллективных центрах украинцам более 120 дней нужно будет частично оплачивать свое проживание и питание – до 60 злотых в сутки (14 евро). Это не будет касаться уязвимых категорий беженцев. За проживание детей в коллективных центрах будет вычитаться сумма из их выплат – 15 злотых (3,5 евро) в день.

Условием получения выплат на детей до 18 лет – 800 злотых (188 евро) в месяц – будет посещение школы в Польше.

В Румынии изменили программу помощи украинцам

До 1 июля в Румынии действовала программа финансовой помощи, включающая расходы на проживание и питание. В частности, за первые 4 месяца семья беженцев получала 2000 леев (400 евро) в месяц, одинокие – по 750 леев (150 евро), а также на питание – 600 леев (120 евро) на человека.

Но с 1 июля 2024 года в Румынии изменили программу помощи украинским беженцам. В соответствии с распоряжением правительства № 96/29.06.2024, беженцы из зоны вооруженного конфликта в Украине имеют право на денежную помощь для покрытия расходов на проживание, которое назначается единовременно в течение 3 месяцев подряд.

Отмечается, что размер, условия и механизм назначения единовременного пособия будут устанавливаться решением, которое правительство примет дополнительно. В настоящее время суммы новых выплат официально не опубликованы.

Также беженцы с 1 июля имеют право на проживание в лагерях временного проживания в качестве меры первоочередной помощи.

Фото: Украинские беженцы в Румынии (gettyimages.com)

Отмечается, что такие меры направлены на переход от экстренной помощи к социальной автономии и интеграции беженцев в Румынии.

Беженцы, которые прибудут после 1 июля 2024 года, по истечении трех месяцев получат доступ к системе социальной помощи и защиты в Румынии. Также и бБеженцы, получившие временную защиту до 1 июля 2024 года, будут иметь право на ряд социальных льгот: государственную помощь на детей, минимальный доход, пособие по безработице, пособие по инвалидности, ежемесячное пособие на воспитание детей.

Украинцы со статусом временной защиты в этих странах имеют право на бесплатное школьное образование и доступ на рынок труда.