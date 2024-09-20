Українські біженці в Австралії вмотивовані та працьовиті, але є проблема, - соцопитування

Зазначається, що було опитано 1 949 українських біженців (водночас вони опікуються ще 1170 особами). Результати були передані місцевим громадам та уряду Австралії.

рекомендованими шляхами до отримання посвідок на постійне проживання, які не відповідають чинним потребам людей, а також викликами, з якими стикаються майбутні українські абітурієнти.

Віза 786 в Австралії

Це тимчасова гуманітарна віза, яку отримують українські біженці після початку повномасштабного вторгнення Росії. Вона дозволяє перебувати в країні до 3 років, надає право на офіційне працевлаштування, доступ до медичних послуг і навчання. Цей тип візи був введений заради підтримки українських біженців.

Але доволі значна кількість українських біженців в Австралії зараз стикаються з проблемами через закінчення терміну дії цієї візи, оскільки чітких шляхів до отримання постійного проживання для їхніх поки що немає. Саме тому Австралійська федерація українських організацій закликає уряд продовжити терміни дії віз і надати можливість отримати постійне проживання.