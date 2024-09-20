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Украинские беженцы в Австралии мотивированы и трудолюбивы, но есть проблема, - соцопрос

Фото: флаг Австралии (Getty Images)
Автор: Нина Еланская

Австралийская федерация украинских организаций обнародовала отчет опроса украинских беженцев, который имел цель продемонстрировать ситуацию с доступом к образованию, работе и продолжению виз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АФУО.

Отмечается, что было опрошено 1 949 украинских беженцев (в то же время они опекают еще 1170 человек). Результаты были переданы местным общинам и правительству Австралии.

рекомендованными путями к получению вида на постоянное проживание, которые не отвечают действующим потребностям людей, а также вызовам, с которыми сталкиваются будущие украинские абитуриенты.

Виза 786 в Австралии

Это временная гуманитарная виза, получаемая украинскими беженцами после начала полномасштабного вторжения России. Она позволяет находиться в стране до 3 лет, предоставляет право на официальное трудоустройство, доступ к медицинским услугам и обучению. Этот тип визы был введен для поддержки украинских беженцев.

Но достаточно значительное количество украинских беженцев в Австралии сейчас сталкиваются с проблемами из-за истечения срока действия этой визы, поскольку четких путей к получению постоянного проживания для них пока нет. Именно поэтому Австралийская федерация украинских организаций призывает правительство продлить сроки действия виз и предоставить возможность получить постоянное проживание.

Ранее мы сообщали, что в ЕС уже определились с судьбой украинских беженцев после 2026 года.

В какие страны украинцы едут больше всего - узнайте в нашем материале.

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Австралия