Украинские бойцы уничтожили три российских дрона в Херсонской области
Иллюстративное фото: украинские бойцы уничтожили три российских дрона в Херсонской области (Getty Image)
Силы и средства ПВО уничтожили три российских беспилотника в Херсонской области в понедельник, 8 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на воздушное командование "Юг".
Украинские защитники "приземлили" два ударных БПЛА типа "Ланцет" и один беспилотник типа ZALA.
"Ланцеты" сбили воины мобильных огневых групп радиотехнической бригады имени Богдана Хмельницкого.
Напомним, сегодня пограничники сбили три российских беспилотника на востоке.
Отметим, что с начала полномасштабного вторжения российские военные в Украине потеряли уже более 2,6 тысяч дронов оперативно-тактического уровня.
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