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Українські бійці знищили ще майже 500 окупантів: Генштаб оновив втрати РФ

Ілюстративне фото: українські бійці знищили ще майже 500 окупантів (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові за минулу добу ліквідували ще 460 окупантів. Загалом втрати армії РФ від початку повномасштабного вторгнення склали понад 181 550 військових вбитими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати російської армії станом на 15.04.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 181 550 (+460) осіб ліквідовано,
  • танків - 3653 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 7073 (+4) од,
  • артилерійських систем - 2785 (+1) од,
  • РСЗВ - 535 (+0) од,
  • засоби ППО - 283 (+0) од,
  • літаків - 307 (+0) од,
  • гелікоптерів - 293 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2339 (+0),
  • крилаті ракети - 911 (+0),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 5646 (+6) од,
  • спеціальна техніка - 324 (+3).

Нагадаємо, за добу українські військові відбили 56 ворожих атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Додамо, що Сили оборони регулярно обстрілюють тилові райони ворога, готуючись до контрнаступальних операцій.

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