Украинские бойцы уничтожили еще около 500 окупантов: Генштаб обновил потери РФ

Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали еще 460 оккупантов. В общей сложности потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения составили более 181 550 военных убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери российской армии по состоянию на 15.04.23 ориентировочно составили:
Напомним, за сутки украинские военные отразили 56 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.
Добавим, что Силы обороны регулярно обстреливают тыловые районы врага, готовясь к контрнаступательным операциям.
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