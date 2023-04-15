ЗСУ б'ють по тилам ворога готуючись до контрнаступу: карти боїв ISW

Ситуація у Луганській та Харківській областях

14 квітня російські війська продовжували обмежені наступальні дії в районі Кремінної. Український Генштаб повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії на південь від Діброви (5 км на південний захід від Кремінної) та біля Білогорівки (12 км на південь від Кремінної). Російський блогер стверджував, що російські війська безуспішно намагалися просунутися в напрямку Торського (16 км на захід від Кремінної) і Невського (18 км на північний захід від Кремінної), і що важкі бої тривають поблизу Макіївки (22 км на північний захід від Кремінної).

Російські джерела стверджують, що українські війська продовжують обстріли тилових районів Луганської області. Колишній радник голови "ЛНР" Родіон Мірошник заявив, що українські війська ввечері 13 квітня обстріляли Рубіжне (6 км на схід від Кремінної) і Троїцьке (53 км на північний схід від Куп’янська) з 14 ракет HIMARS. Російський блогер заявив, що українські війська завдають ударів по російських військових у тилових районах, готуючись до контрнаступальних операцій у цьому районі, і припустив, що українські війська посилять диверсійну діяльність у тилових районах Луганської області .

Російські джерела стверджували, що 14 квітня українські сили продовжували розвідку вздовж лінії Куп’янськ-Сватове. Міністерство оборони Росії (МО) заявило, що російські війська відбили п’ять українських диверсійно-розвідувальних груп поблизу Вільшани (13 км на північний схід від Куп’янська), Тимківки (18 км). на схід від Куп’янська), Крохмальне (20 км на північний захід від Сватового).

Бої у Донецькій області

14 квітня російські війська продовжували просуватися до Бахмута. Геолокаційні кадри показали, що сили групи "Вагнера" досягли незначних успіхів у північно-західному напрямку. Російські блогери стверджували, що сили ПВК "Вагнера" очистили парк "Алея троянд" на північному заході Бахмута та просунулися в кількох районах у центрі Бахмута, у тому числі через невизначену ділянку залізничної колії 13 квітня. 14 квітня російський блогер заявив, що війська РФ атакували Передтехнічне, а сили групи "Вагнера" продовжили наступ у Бахмуті, поблизу Хромового (2 км на захід від Бахмута) та поблизу Богданівки (6 км на північний захід від Бахмута).

Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські наземні атаки в Бахмуті, на північний захід від Бахмута в районі Богданівки та на південний захід від Бахмута в районі Предтечиного. Видання Республіки Татарстан повідомило, що на одному з флангів Бахмута діє другий батальйон окремої десантно-штурмової бригади "Ветерани".

14 квітня російські війська продовжували атакувати лінію Авдіївка-Донецьк. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 квітня, показують, що російські війська просунулися до східної околиці Невельського (8 км на захід від Донецька). 13 квітня російські блогери заявили, що російські війська просунулися поблизу Новокалинового (10 км на північ від Авдіївки), Опитного (3 км на південний захід від Авдіївки) та Крутої Балки (3 км на північний схід від Авдіївки). 14 квітня блогер заявив, що російські війська здійснили наземні атаки поблизу Новомихайлівки, Побєди, Сіверного та Мар’їнки. Генштаб України повідомив, що українські сили відбили російські наземні атаки поблизу Новокалинового, Сіверного (5 км на захід від Авдіївки), Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) та Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки).

14 квітня російські війська не здійснювали жодних підтверджених або заявлених наземних атак у західній частині Донецької області. Російський блогер заявив, що станом на 14 квітня біля Вугледара все ще діє російська 40-ва ОМБр.

"Південна вісь"

Російські війська продовжують створювати небезпеку для Запорізької атомної електростанції. Директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі 14 квітня заявив, що залежність ЗАЕС від однієї потужності продовжує становити великий ризик і що представники МАГАТЕ регулярно повідомляють про обстріли поблизу ЗАЕС. 8 і 12 квітня біля периметра ЗАЕС здетонували дві міни, російські чиновники готуються перевести один із двох реакторів ЗАЕС, які зараз перебувають у режимі гарячої зупинки, у режим холодної зупинки, і що Каховське водосховище наразі на два метри вище мінімально необхідного для охолодження ЗАЕС. Також Гроссі повідомив, що третина первинного персоналу ЗАЕС залишила, а решта або підписали контракти з російською державною енергетичною компанією "Росенергоатом", або зберегли свою роботу в українській державній енергетичній компанії "Енергоатом".

Російські джерела стверджують, що українські війська продовжують обстрілювати російські тили в Запорізькій області. Російські блогери стверджували, що 14 квітня українські війська завдали удару по Мелітополю невизначеними боєприпасами, а 13 квітня російська ППО в Мелітополі перехопила український безпілотник.

Повідомляється, що станом на 13 квітня російські війська продовжують зберігати військову присутність на Кінбурнській косі в Миколаївській області. 13 квітня російське державне видання "Правда" повідомило, що на Кінбурнській косі діє добровольчий козачий батальйон "Терек".

14 квітня російські війська продовжували регулярні обстріли на захід від Гуляйполя та в Херсонській області.