Українські бійці знищили російський ЗРК "Стріла" і танк на півдні

Зазначається, що українські ракетно-артилерійські підрозділи продовжують бойову роботу по ретельно вивірених об’єктах і пунктах базування росіян.

За результатами також роботи підтверджено знищення ЗРК "Стріла-10", пересувного пункту розвідки і управління, танку Т-62. Також воїни зменшили артилерійську потужність окупантів на дві артилерійські установки.

Нагадаємо, нещодавно українські бійці на сході знищили оборонну позицію окупантів за допомогою ракети французького ПТРК Milan-2.

До того ж, наші прикордонники мінометами "демілітаризували" штурмову групу росіян у Бахмуті.

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