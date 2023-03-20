Українські бійці знищили "опорник" росіян із боєкомплектом на Куп'янському напрямку

"Прикордонна аеророзвідка виявила ворожий взводний опорний пункт на Куп'янському напрямку. В результаті злагоджених дій, пункт із боєкомплектом окупантів було знищено", - йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, також ми писали про те, як боєць Луганської тероборони збив два російських дрони збив за 5 хвилин.

Додамо, раніше ми повідомляли, що українські військові на півдні підірвали ворожий склад боєкомплекту та збили БПЛА.

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