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Українські артилеристи знищили два танки росіян під Лиманом (відео)

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Вівторок 11 квітня 2023 21:04
Українські артилеристи знищили два танки росіян під Лиманом (відео) Ілюстративне фото: українські артилеристи знищили два танки росіян під Лиманом (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові за допомогою артилерії знищили два танки окупантів, які намагалися атакувати під Лиманом Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 43 окрему артилерійську бригаду у Facebook.

"43 ОАБр "мінуснула" два російські танки, які намагалися атакувати українські позиції під Лиманом", - сказано в повідомленні бригади.

Там уточнили, що атакували ворожу техніку за допомогою самохідних артилерійських установок PzH 2000, які передала Україні Німеччина.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Харківській області українські захисники збили ворожий безпілотник.

Також ми писали, що ЗСУ сьогодні, 11 квітня, знищили дві станції радіоелектронної боротьби росіян.

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