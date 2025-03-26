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Українські бійці зірвали спробу росіян закріпитися у Торецьку

Фото: ЗСУ дали відсіч росіянам у Торецьку (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Російські окупанти тиснуть на українських захисників у Торецьку. Однак ЗСУ зірвали спроби ворога закріпитися на околицях міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

За повідомленням ОСУВ, наразі у Торецьку тривають важкі бої з російськими військами. Українські військові дають відсіч окупантам і зірвали чергову спробу противника закріпитися на околицях міста.

"Захисники з кількох підрозділів зірвали чергову спробу ворога зайти і закріпитися на околицях. Мала група російських піхотинців відправилася на штурм, а натомість - опинилася на сафарі", - заявили в угрупованні військ. 

Повідомляється, що ще на підході розвідники підрозділу "Гюрза" батальйону безпілотних систем виявили групу росіян, які йшли на штурм. Після цього піхотинці розділилися, і перша трійка пішла в атаку.

Ближче до будівлі штурмовиків почали зустрічати шквальним вогнем під корегування "Гюрзи" піхотинці з двох бригад.  При цьому оператори дронів не давали ворогові перегрупуватися скидами з БпЛА. 

"У результаті бою, єдиний живий окупант почав тікати, але далеко не вдалось - його наздогнала кулеметна черга", - додали в ОСУВ. 

Майстерну роботу оборонців ЗСУ показали на відео. 

Успіхи українських бійців 

Також українські бійці спалили майстерню і знищили танки РФ на Торецькому напрямку. Окупанти намагаються покращити захист техніки, але пілоти 28-ї бригади активно знищують ворожу техніку. 

Окрім того, Повітряні сили ЗСУ 21 березня вдарили по місцю розміщення російських окупантів у Торецьку Донецької області. Ліквідовано десантно-штурмові групи та операторів БПЛА ворога.

Втрати РФ в Україні

Минулої доби втрати РФ склали 1280 військових. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 15 бойових броньованих машин, 17 артилерійських систем, 59 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 77 автомобілів та одиницю спеціальної техніки окупантів.

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Збройні сили УкраїниТорецьк