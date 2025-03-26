Украинские бойцы сорвали попытку россиян закрепиться в Торецке

Российские оккупанты давят на украинских защитников в Торецке. Однако ВСУ сорвали попытки врага закрепиться на окраинах города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
По сообщению ОСГВ, сейчас в Торецке продолжаются тяжелые бои с российскими войсками. Украинские военные дают отпор оккупантам и сорвали очередную попытку противника закрепиться на окраинах города.
"Защитники из нескольких подразделений сорвали очередную попытку врага зайти и закрепиться на окраинах. Малая группа российских пехотинцев отправилась на штурм, а вместо этого - оказалась на сафари", - заявили в группировке войск.
Сообщается, что еще на подходе разведчики подразделения "Гюрза" батальона беспилотных систем обнаружили группу россиян, которые шли на штурм. После этого пехотинцы разделились, и первая тройка пошла в атаку.
Ближе к зданию штурмовиков начали встречать шквальным огнем под корректировку "Гюрзы" пехотинцы из двух бригад. При этом операторы дронов не давали врагу перегруппироваться сбросами с БпЛА.
"В результате боя, единственный живой оккупант начал убегать, но далеко не удалось - его догнала пулеметная очередь", - добавили в ОСГВ.
Мастерскую работу защитников ВСУ показали на видео.
Также украинские бойцы сожгли мастерскую и уничтожили танки РФ на Торецком направлении. Оккупанты пытаются улучшить защиту техники, но пилоты 28-й бригады активно уничтожают вражескую технику.
Кроме того, Воздушные силы ВСУ 21 марта ударили по месту размещения российских оккупантов в Торецке Донецкой области. Ликвидированы десантно-штурмовые группы и операторы БПЛА врага.
За прошедшие сутки потери РФ составили 1280 военных. Также украинские воины обезвредили пять танков, 15 боевых бронированных машин, 17 артиллерийских систем, 59 БпЛА оперативно-тактического уровня, 77 автомобилей и единицу специальной техники оккупантов.
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