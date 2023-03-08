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Українські бійці збили понад 70 російських військових літаків, - американський генерал

Ілюстративне фото: українські бійці збили понад 70 російських військових літаків (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники знищили понад 70 російських військових літаків у ході загарбницької війни, яку розв'язала Росія проти нашої держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву командувача військово-повітряних сил США в Європі та Африці генерала Джеймса Хеккера, яку цитує "Голос Америки".

Генерал також вважає, що Україна втратила менш як шістдесят літаків.

За його словами, порівняно невисокі втрати України та РФ можна пояснити ефективністю інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони, яку організували обидві сторони. Що, своєю чергою, не дозволяє масштабно застосовувати авіацію.

Хеккер зазначив, що через ефективність засобів ППО значна частина авіації "виявилася марною". Зокрема це створює значні труднощі для повітряного прикриття контрнаступальних операцій, які планують українські війська.

При цьому зазначимо, що за даними українського Генштабу, з початку повномасштабної війни наші захисники збили 303 літаки та 289 вертольотів російських окупантів.

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