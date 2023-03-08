Украинские бойцы сбили более 70 российских военных самолетов, - американский генерал

Генерал также считает, что Украина потеряла менее шестидесяти самолетов.

По его словам, сравнительно невысокие потери Украины и РФ можно объяснить эффективностью интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, которую организовали обе стороны. Что, в свою очередь, не позволяет масштабно применять авиацию.

Хеккер отметил, что из-за эффективности средств ПВО значительная часть авиации "оказалась бесполезной". В частности, это создает значительные затруднения для воздушного прикрытия контрнаступательных операций, которые планируют украинские войска.

При этом отметим, что по данным украинского Генштаба, с начала полномасштабной войны наши защитники сбили 303 самолет и 289 вертолетов российских оккупантов.

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