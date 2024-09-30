Українські бійці вперше за допомогою "скиду" знищили розвідувальний дрон росіян (відео)

Бійці підрозділу "Котики" взводу розвідки 130 батальйону Сил територіальної оборони вперше за допомогою "скиду" знищили ворожий розвідувальний дрон Mavic.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram підрозділу.
"Ось так виглядає перший, зафіксований випадок, збиття ворожого "Мавіка", за допомогою "скиду"! Такому гарному зникненню, міг би позаздрити навіть David Copperfield", - написали бійці під відео.
На кадрах помітно, як влучним ударом російський дрон просто знесло.
Як зазначає видання Defense Express, збиття дрона за допомогою "скиду" вимагає високої майстерності оператора дрона, і також банальної удачі. Адже, щоб спіймати момент, коли ворожий безпілотник завис у повітрі, а також щоб він у момент удару не полетів кудись в сторону, бо уразити в русі таку ціль за допомогою "скиду", ймовірно, неможливе завдання.
За даними Генштабу, загальні втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовно складають 653 060 окупантів.
За останню добу росіяни втратили на фронті 1250 солдатів, 5 танків, 27 бойових броньованих машин, 27 артилерійських систем та іншу техніку.
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