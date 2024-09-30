Украинские бойцы впервые с помощью "сброса" уничтожили разведывательный дрон россиян (видео)

Бойцы подразделения "Котики" взвода разведки 130 батальона Сил территориальной обороны впервые с помощью "сброса" уничтожили вражеский разведывательный дрон Mavic.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram подразделения.
"Вот так выглядит первый, зафиксированный случай, сбивание вражеского "Мавика", с помощью "сброса"! Такому хорошему исчезновению мог бы позавидовать даже David Copperfield", - написали бойцы под видео.
На кадрах заметно, как точным ударом российский дрон просто снесло.
Как отмечает издание Defense Express, сбитие дрона с помощью "сброса" требует высокого мастерства оператора дрона, а также банальной удачи. Ведь, чтобы поймать момент, когда вражеский беспилотник завис в воздухе, а также чтобы он в момент удара не полетел куда-то в сторону, потому что поразить в движении такую цель с помощью "сброса", вероятно, невозможная задача.
По данным Генштаба, общие потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочно составляют 653 060 оккупантов.
За последние сутки россияне потеряли на фронте 1250 солдат, 5 танков, 27 боевых бронированных машин, 27 артиллерийских систем и другую технику.
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