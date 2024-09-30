Украинские бойцы впервые с помощью "сброса" уничтожили разведывательный дрон россиян (видео)

"Вот так выглядит первый, зафиксированный случай, сбивание вражеского "Мавика", с помощью "сброса"! Такому хорошему исчезновению мог бы позавидовать даже David Copperfield", - написали бойцы под видео.

На кадрах заметно, как точным ударом российский дрон просто снесло.

Как отмечает издание Defense Express, сбитие дрона с помощью "сброса" требует высокого мастерства оператора дрона, а также банальной удачи. Ведь, чтобы поймать момент, когда вражеский беспилотник завис в воздухе, а также чтобы он в момент удара не полетел куда-то в сторону, потому что поразить в движении такую цель с помощью "сброса", вероятно, невозможная задача.