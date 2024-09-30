З початку повномасштабної війни на фронті загинули 653 тисячі росіян, - Генштаб
Фото: кількість загиблих росіян на війні сягнула нової психологічної відмітки (Getty Images)
За останню добу з 29 на 30 вересня, росіяни втратили на фронті 1250 солдатів, 27 артилерійських систем і 53 одиниці автомобільної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.09.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 653 060 (+1250) осіб ліквідовано;
- танків - 8874 (+5) од.;
- бойових броньованих машин - 17 503 (+27) од.;
- артилерійських систем - 18 822 (+27) од.;
- РСЗВ - 1204 од.;
- засоби ППО - 963 (+1) од.;
- літаків - 369 од.;
- гелікоптерів - 328 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 16 224 (+38) од.;
- крилатих ракет - 2610 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 25 548 (+53) од.;
- спеціальної техніки - 3313 (+16) од.
Ситуація на фронті та обстріли
За даними ISW, російські загарбники тиснуть на ЗСУ біля Торецька і Покровська у Донецькій області.
В ніч з 29 на 30 вересня армія РФ масовано атакувала Україну десятками дронів типу "Шахед".
У Києві сили ППО збили усі ворожі безпілотники. Руйнувань і потерпілих у столиці не виявлено.
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