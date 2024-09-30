З початку повномасштабної війни на фронті загинули 653 тисячі росіян, - Генштаб

За останню добу з 29 на 30 вересня, росіяни втратили на фронті 1250 солдатів, 27 артилерійських систем і 53 одиниці автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.09.24 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті та обстріли

За даними ISW, російські загарбники тиснуть на ЗСУ біля Торецька і Покровська у Донецькій області.

В ніч з 29 на 30 вересня армія РФ масовано атакувала Україну десятками дронів типу "Шахед".

У Києві сили ППО збили усі ворожі безпілотники. Руйнувань і потерпілих у столиці не виявлено.

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