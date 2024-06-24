Українські бійці відбили ворожий штурм та знищили важку техніку і живу силу окупантів

Українські оборонці відбили штурм загарбників, знищивши та пошкодивши 6 одиниць важкої ворожої техніки. Результатами роботи вони поділились в мережі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Сухопутних військ в Telegram.
Як зазначається, на відео показана робота бійців 33 ОМБр.
"Знову рано-вранці вороги спробували атакувати українські рубежі. Додатковий захист, РЕБ і мангали не врятували російську техніку від уражень", - йдеться в повідомленні.
Так, українські захисники знищили та пошкодили:
Також вони зменшили присутність російського контингенту, знищивши п'ятьох окупантів та уразивши ще чотирьох.
Нагадаємо, напередодні українські захисники знищили розвідувальний безпілотник РФ "Zala" за допомогою FPV-дрона.
Крім того, прикордонники знищили живу силу окупантів на Сіверському напрямку та уразили їхні позиції.
Нещодавно ми розповідали, як прикордонники уразили ворожий розрахунок БпЛА, який ховався у цивільний забудові.
Також бійці ДПСУ провели серію успішних ударів по інженерним облаштуванням позицій окупантів.
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