Українські бійці відбили масований штурм росіян на Харківському напрямку (відео)

Ситуація на фронті та втрати РФ

За даними Генштабу, від початку доби, 2 жовтня, на фронті відбулося 57 бойових зіткнень. Найгарячіше сьогодні на Курахівському напрямку, також ворог активний на Покровському.

Окрім того, сьогодні стало відомо, що Сили оборони України вийшли з Вугледару Донецької області. Метою було збереження особового складу і бойової техніки.

Протягом минулої доби українські захисники ліквідували 1130 російських окупантів. Окрім цього, було знищено 4 танки, 32 бойові броньовані машини, 14 артилерійських систем та іншу техніку ворога.

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