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Українські бійці відбили масований штурм росіян на Харківському напрямку (відео)

Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Бригада "Буревій" Гвардії наступу спільно з іншими підрозділами Сил оборони відбили на Харківському напрямку масований ворожий штурм. У ньому росіяни задіяли десятки одиниць важкої техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства внутрішніх справ України.

Як розповіли у МВС, росіяни задіяли понад 50 одиниць важкої техніки. Однак українські захисники майже всю її перетворили на металобрухт.

"Наші воїни щоденно докладають титанічних зусиль для знищення російських окупаційних військ на всіх рубежах та напрямках ведення бойових дій", - зазначили у відомстві.

Ситуація на фронті та втрати РФ

За даними Генштабу, від початку доби, 2 жовтня, на фронті відбулося 57 бойових зіткнень. Найгарячіше сьогодні на Курахівському напрямку, також ворог активний на Покровському.

Окрім того, сьогодні стало відомо, що Сили оборони України вийшли з Вугледару Донецької області. Метою було збереження особового складу і бойової техніки.

Протягом минулої доби українські захисники ліквідували 1130 російських окупантів. Окрім цього, було знищено 4 танки, 32 бойові броньовані машини, 14 артилерійських систем та іншу техніку ворога.

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Гвардія наступуХарківВійна в Україні